Inspirée par une fidèle cliente qui avait vécu une double mastectomie, la chaîne québécoise a lancé sa gamme Muse il y a déjà quelques années. Les designers ont pensé à tout : des coussinets légers et confortables faits de gel et de microbilles, des bretelles positionnées pour assurer le meilleur ajustement qui soit, une doublure douce anti-irritations et une coupe flatteuse qui camoufle les marques de radiothérapie.

Prix: 59,95 $