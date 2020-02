La griffe, qui appartient au groupe suédois H&M, est une favorite des fashionistas, et on comprend pourquoi! Ses vêtements et accessoires à prix doux, qui surfent sur les tendances tout en instillant un esprit joliment rétro à notre garde-robe, nous font de l’œil. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut désormais mettre la main sur les collections de & Other Stories sans devoir faire un tour à New York ou en Europe! La mauvaise nouvelle, c’est qu’on risque de faire chauffer notre carte de crédit, voire de dévaliser notre compte en banque, tant on a envie de tout acheter (à noter tout de même que les taxes et les frais de douane ne sont pas inclus dans la facture). Bon magasinage!