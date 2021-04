Synonyme de joie, d’espoir et de renouveau, le printemps est – enfin! – là, après de longs mois d’hiver passés en confinement. L’arrivée des beaux jours annonce une nouvelle ère et nous donne envie de changement, dans notre garde-robe comme dans notre intérieur, afin que le quotidien reflète notre changement d’humeur, empreint de gaieté. Destination mode et déco par excellence, La Baie célèbre la saison avec style en nous offrant des griffes avant-gardistes, des objets tendance pour la maison et des vêtements et accessoires colorés, en écho à son logo bariolé. Sans plus tarder, voici 13 nouveautés à se procurer dès maintenant, parmi une vaste sélection de produits très attrayants pour tous les budgets.