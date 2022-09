Le complet

En anglais, on l’appelle le power suit – et il porte bien son nom, car il nous fait nous sentir absolument puissantes et sûres de nous. Fini le temps où on ne le «rockait» qu’au bureau! Le veston nous suit maintenant où qu’on aille. Pour en rehausser le style, on enfile des talons hauts colorés, et pour le rendre plus décontracté, on chausse des baskets blanches. Facile comme tout, et stylé à souhait!

