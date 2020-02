View this post on Instagram

Les premières images de la campagne d' @ornorm.officiel ! Tellement fière de ce projet et d'enfin lancer ma marque qui j'espère résonnera en vous. Ornorm c'est le droit d'être soi, sans compromis. La collection de maillots sera disponible à partir du 6 février sur ornorm.com et chez @maisonsimons // The first images of the campaign! I am so beyond proud to finally launch my very own brand @ornorm.officiel . It's surreal! Ornom is the right of being your true self, without any compromise. I hope it will resonate with all of you! The swimsuits collection will launch February 6 at ornorm.com and @maisonsimons and I just cannot wait!!