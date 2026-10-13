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Manteaux d’automne : 6 marques canadiennes à connaître
Des griffes d’ici, de la côte Est à la côte Ouest.
Oak + Fort
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La nouvelle ère des agents de comblement
Après avoir perdu de leur popularité pendant un moment, les injections d’acide hyaluronique font un retour remarqué. Mais oubliez les lèvres surdimensionnées et les joues gonflées d’autrefois; ces temps-ci, tout est dans la subtilité et la précision. Quelques petites gouttes bien placées pour rééquilibrer les traits et vous donner l’impression de n’avoir jamais connu ni stress ni manque de sommeil.
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