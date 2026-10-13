Cette année, la marque montréalaise Reitmans a célébré ses 100 ans, marquant dix décennies de mode sur laquelle on peut compter, essentiels d’automne et d’hiver compris. Lors de ces belles journées d’automne où l’air est juste assez frais, on aura envie d’enfiler son tout nouveau manteau long en fausse fourrure. Sa texture duveteuse et sa teinte brun chocolat permettent de l’agencer facilement à tout, des pulls en tricot et des jeans aux robes de soirée de toutes les longueurs pour les fêtes.

Prix : 180 $ (en solde à 144 $)