S’il y a des marques qui comprennent ce qu’on attend de nos manteaux et vestes pour la saison froide, ce sont bien celles qui ont vu le jour ici, au Canada. Maintenant que l’automne bat son plein et que les vêtements d’extérieur font de nouveau partie de nos tenues quotidiennes, il nous faut des pièces capables de suivre le rythme, peu importe ce que dame Nature nous réserve. De Smythe, à Toronto, à Oak + Fort, à Vancouver, en passant par Mackage, à Montréal, voici six des meilleures marques canadiennes de manteaux à porter cette saison et au-delà.

1/6

Reitmans

Reitmans

Cette année, la marque montréalaise Reitmans a célébré ses 100 ans, marquant dix décennies de mode sur laquelle on peut compter, essentiels d’automne et d’hiver compris. Lors de ces belles journées d’automne où l’air est juste assez frais, on aura envie d’enfiler son tout nouveau manteau long en fausse fourrure. Sa texture duveteuse et sa teinte brun chocolat permettent de l’agencer facilement à tout, des pulls en tricot et des jeans aux robes de soirée de toutes les longueurs pour les fêtes.

Prix : 180 $ (en solde à 144 $)

Acheter

RW&CO

RW&CO

Il vous manque un manteau court pour compléter votre collection? Misez sur la veste en mélange de laine à col cheminée de RW&CO. Sa confection en laine légère en fait une excellente pièce de transition, tandis que sa coupe ajustée lui donne une allure très mode. Que vous choisissiez cette version taupe ou le modèle charbon chiné, vous ne pouvez pas vous tromper.

Prix : 230 $

Acheter

Oak + Fort

Oak + Fort

Fondée à Vancouver en 2010, Oak + Fort fait rayonner le style cool de la côte Ouest partout au pays depuis plus de 15 ans. On attend toujours avec impatience les collections saisonnières de la griffe, et cette année, on craque tout particulièrement pour ce manteau en cuir végane doublé de fausse fourrure. Avec ses empiècements, son col haut et sa fermeture boutonnée jusqu’en haut, c’est le manteau long de nos rêves. En prime, il est réversible!

Prix : 288 $

Acheter

Smythe

Smythe

Et pourquoi pas un manteau à motifs? Tout juste arrivé dans la capsule automne 2026 de la marque torontoise Smythe, le manteau Raglan arbore un délicat motif jacquard olive qui vous vaudra une foule de compliments. Taillé dans un tissu bouclé texturé et doté d’emmanchures amples pour accueillir toutes vos couches bien chaudes, il est aussi pratique que joli.

Prix : 995 $

Acheter

Sentaler

Sentaler

L’histoire de la marque torontoise Sentaler a commencé en 2009 avec une collection de sept manteaux. Dix-sept ans plus tard, la griffe demeure surtout connue pour ses vêtements d’extérieur prisés des célébrités (Kate Middleton! Meghan Markle! Sophie Grégoire Trudeau!). Sa collection automne-hiver 2026 regorge de fabuleux essentiels pour la saison froide, dont ce long manteau portefeuille doté d’un col cheminée pile dans la tendance.

Prix : 2 550 $

Acheter

Mackage

Mackage

Entre sa capsule Trench, sa collection emblématique Icons et sa nouvelle collection sur le thème Alpine Voyageur, la marque montréalaise Mackage propose une sélection infinie de manteaux stylés. Celui qui trône actuellement au sommet de notre liste de souhaits? Cette veste asymétrique Eileen en peau lainée. Pourquoi choisir entre une veste en cuir classique et un manteau duveteux quand on peut avoir les deux?

Prix : 2 890 $

Acheter

À lire aussi dans Shopping mode