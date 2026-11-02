GANTS RENOWN LONGS EN CUIR, Aritzia
Les gants en cuir ont tout du cadeau raffiné dans lequel investir sans hésiter. Ce modèle signé Aritzia a été pensé pour le quotidien moderne : un cuir nappa 100 % véritable qui se patine magnifiquement avec le temps, une doublure luxueuse en cachemire et des bouts tactiles pour utiliser vos écrans, même par les froids les plus mordants.
Prix : 110 $
Sublimateur de beauté pour la peau, Clé de peau
Le prochain indispensable dont elle ne pourra plus se passer ? La toute nouvelle base de teint Clé de Peau Beauté, qui révèle l’éclat naturel de la peau grâce à de la poudre d’opale précieuse et à un complexe de prisme marin. Ultime étape avant le maquillage, elle laisse le teint hydraté et souple jusqu’à 24 heures.
Prix : 143 $
Polo en cachemire pur, COS
Même avec une garde-robe bien remplie, il reste toujours de la place pour un polo classique en cachemire. La version signée COS se distingue par un col côtelé, des boutons en nacre et cette douceur douillette sur laquelle on peut toujours compter.
Prix : 299 $
Bottillon à motif croco embossé, Marshalls
Qui a dit que la botte parfaite n’existe pas ?
Prix : 80 $
FOULARD TRIANGULAIRE, UNIQLO
On ajoute ce joli petit foulard en triangle à nos looks de tous les jours, ou comme accessoire sur nos manteaux !
Prix : 29,90 $
Eau de parfum intense Your Devotion avec fleur d’oranger et lait vanillé, Dolce&Gabbana
L’allié olfactif idéal : un nouveau jus floral à ajouter d’urgence à sa collection!
Prix : 185 $ les 50 ml
ROUGE G PRESTIGE EDITION, Guerlain
Œuvre d’art, indispensable beauté, véritable attraction : l’écrin bijou exclusif Rouge G de Guerlain est un incontournable aux multiples facettes pour les esthètes les plus raffinées. Limité à 672 exemplaires numérotés, il s’inspire d’un feu d’artifice et renferme trois des teintes de rouge à lèvres les plus convoitées de la maison.
Prix : 820 $
Clog Boston unisexe, Birkenstock
L’engouement autour du sabot Boston unisexe de Birkenstock est totalement justifié. En suède ultra-confortable et faciles à enfiler, c’est la paire que votre meilleure amie ne voudra plus quitter.
Prix : 205 $
Soin Hydratant Intense, Curél
Avec les températures froides qui arrivent à grands pas, notre visage a plus que jamais besoin d’une bonne dose d’hydratation. C’est pourquoi on glisse sous le sapin ce vaporisateur hydratation profonde de la gamme Soin Hydratant Intense de Curél. Elle vous remerciera !
Prix : 35 $
Palette visage de poudres, ILIA
La façon la plus simple de combler ses envies beauté ? Une toute nouvelle palette pour le teint. Cette édition limitée signée Ilia réunit un duo de fards à joues, une poudre bronzante et un enlumineur, conçus avec des formules aériennes à effet flouteur et offrant une tenue de huit heures.
Prix : 80 $
Kobo Libra Colour
Leur prochaine lecture, tout en couleur : voilà ce que le dernier modèle de Kobo réserve au passionné de livres dans votre entourage. Idéale pour les trajets quotidiens comme pour les moments de détente du week-end, la Libra Colour est également compatible avec le stylet Stylus 2, permettant d’annoter les passages marquants directement dans la marge.
Prix : 290 $
June Bar Set, Meso
Aidez-la à se préparer un « filthy martini » dans les règles de l’art grâce au set de bar design signé Meso. Chacun des quatre accessoires essentiels — doseur double, passoire, décapsuleur et couteau à agrumes — allie un manche ondulé à une extrémité ronde en marbre. Ajoutez-y un bocal d’olives Castelvetrano, et la soirée festive peut commencer.
Prix : 205 $
Chandail en molleton à demi-fermeture éclair Pacific Arch 200, Columbia
On adore ce joli chandail en tissu polaire rose poudré, tout indiqué pour l’après-ski ou les après-midi douillets au chalet.
Prix : 130 $
Grand miroir de poche vintage peint à la main, Solar Eclipse
Les meilleurs cadeaux n’ont pas toujours besoin d’une grande signification ou d’une jolie histoire. Parfois, on tombe simplement sur un ravissant miroir de poche en forme de chat, fabriqué en acétate biodégradable, et on se dit : « oui, il lui faut absolument ça » — et pour nous, c’est bien suffisant.
Prix : 30 $
Ensemble de nuit, The Sleep Shirt
Un sommeil vraiment réparateur et régulier est une quête qui n’a pas de prix. Une parure de nuit romantique à volants n’a peut-être pas de preuves scientifiques à faire valoir, mais se glisser dans du 100 % coton avec un masque de nuit assorti a tout d’une promesse de doux rêves.
Prix : 560 $