Les gants en cuir ont tout du cadeau raffiné dans lequel investir sans hésiter. Ce modèle signé Aritzia a été pensé pour le quotidien moderne : un cuir nappa 100 % véritable qui se patine magnifiquement avec le temps, une doublure luxueuse en cachemire et des bouts tactiles pour utiliser vos écrans, même par les froids les plus mordants.

Prix : 110 $