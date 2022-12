Pour la maman ponctuelle

Legacy, d’Accutron

Inspirée d’un style popularisé par les grandes vedettes des années 1960, cette montre Accutron et son boîtier asymétrique rappelleront à maman son époque rock’n’roll.

Prix : 1 895 $

ACHETER

Marine Star, de Bulova

À la maman qui est l’élégance incarnée; pour elle, préparer un souper de famille pour 20 personnes n’a rien de sorcier. On lui offre une montre – comme celle-ci, signée Bulova, de couleur dorée et parsemée de diamants – qui reflète sa sophistication inégalée.

Prix: 795 $

ACHETER

Classics Carrée, de Frederique Constant

Un bracelet en cuir bourgogne, une forme carrée classique et un cadran décoré d’index en chiffres romains: trois éléments qui rendent cette montre Frédérique Constant on ne peut plus intemporelle. Elle se porte aussi facilement avec un pantalon soigné et une blouse en soie qu’avec un jean et un t-shirt blanc.

Prix: 1 195 $

ACHETER