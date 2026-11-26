Face aux tampons et aux serviettes hygiéniques jetables, les culottes menstruelles s’imposent comme un choix plus écologique (au même titre que la coupe menstruelle). Tout aussi efficaces, ces sous-vêtements lavables et réutilisables nous offrent une protection optimale et nous assurent un confort à toute épreuve… ce dont on a bien besoin pendant la phase menstruelle de notre cycle, qui a tendance à solliciter grandement notre corps!

Comment ça marche? La culotte menstruelle est composée de plusieurs couches qui absorbent et «emprisonnent» le flux de menstruations afin d’éviter les fuites, les mauvaises odeurs et la sensation de macération. Elle est généralement efficace entre 8 à 12 heures selon que notre flux est léger, modéré ou abondant. Une fois que notre culotte menstruelle a fait son travail, on n’oublie pas de bien la rincer à l’eau froide pour éviter que le sang ne coagule et ne tache définitivement le tissu, puis on la passe à la machine à laver.

Pour la petite histoire, ce sous-vêtement — dont les origines remontent aux années 1930 — a été popularisé par des marques comme Knix et Thinx, dans les années 2010. Depuis, de nombreuses griffes proposent leurs propres culottes menstruelles, mais aussi des strings ou des boxers de nuit pour nous accompagner dans notre quotidien comme dans notre sommeil et nous permettre de bouger librement sans craindre les fuites. Vous avez envie d’essayer la culotte menstruelle? Voici 6 modèles locaux (signés d’entreprises québécoises et canadiennes) à enfiler dès les premiers signes de règles.