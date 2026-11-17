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Les choix de Joanna : des essentiels fièrement canadiens

Notre rédactrice en chef, Joanna Fox, nous fait part de ses essentiels d’automne. Et bonne nouvelle : ils proviennent tous de marques fièrement d’ici.