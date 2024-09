​​Les blazers tendance à porter pour la rentrée

Que vous soyez adeptes de la tendance officewear ou que vous ayez tout simplement besoin d’un nouveau veston intemporel, les blazers ont une place spéciale dans tous les garde-robes. On les porte en complet avec une ballerine — chaussure de la saison — ou de façon plus décontractée avec un jean délavé et des baskets. En termes de tendances, la silhouette sablier et la couleur vert olive vous charmeront à tous les coups.

Découvrez les 15 blazers qu’on a envie de porter pour la rentrée!