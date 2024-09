Le retour au bureau ou sur les bancs d’école est bien plus agréable quand on s’offre une nouvelle paire de baskets! Pratiques et décontractées, elles sont un incontournable de notre garde-robe automnale et on peut les porter avec absolument tout.

Cette saison, on opte pour des modèles intemporels, comme les Cortez de Nike ou les Smash Edge de Reebok, dans de nouvelles teintes passe-partout. Côté tendances, les couleurs vives, le chrome et le motif léopard sont toujours de mise.

Voici 16 modèles qui nous font de l’œil pour la rentrée!