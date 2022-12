Il était une fois dans l’ouest

«These boots are made for walking», chantait Nancy Sinatra en 1966. Parlait-elle de bottes de cowboy? Peu importe, c’est l’air qu’on avait en tête en regardant les passerelles d’hiver et les dizaines de mannequins qui les avaient aux pieds. Chez Chloé, Gabriela Hearst a misé sur les codes classiques de cet emblème du Far West : bouts carrés, tiges courbées, talons obliques et compagnie. D’autres, comme Annakiki, Fendi et Missoni, ont préféré lui faire peau neuve avec des cuirs métalliques, une silhouette mule ou encore, un talon aiguille.