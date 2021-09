3. Sortir de sa zone de confort est une bonne chose

«Je suis vraiment inspirée par des personnes comme Zendaya et Rihanna. Elles n’ont pas peur de prendre des risques avec leur style. Je ne m’habille plus pour impressionner les autres, alors je choisis des tenues dans lesquelles je me sens bien et qui me font me sentir authentiquement moi-même. Cette mentalité m’a aidée à sortir du cycle des tendances, et mon style est donc devenu plus durable. Le shopping vintage fait désormais partie de ma routine, car j’adore chasser ces pièces uniques que personne d’autre ne possède. J’ai également commencé à faire des achats auprès de petites entreprises que je trouve sur Instagram. J’ai récemment acheté cet incroyable pull en crochet tricoté à la main, déniché sur un compte IG. Il est sans pareil.»

4. Trouver le look qui nous ressemble

«Le rouge à lèvres est en train de devenir une véritable marque de commerce pour moi. Ça a commencé lorsque j’étais adolescente et que je participais à des séances de photos de mannequins. En raison de mes cheveux roux, les maquilleurs me maquillaient souvent très peu et me mettaient juste un rouge à lèvres rouge très défini. Les jours de repos, j’étais souvent trop occupée pour me maquiller entièrement, alors je me contentais de brosser mes sourcils et d’ajouter un rouge à lèvres audacieux. Avoir une moue colorée me met de bonne humeur et me donne l’impression que même mes tenues les plus simples sont complètes. En fait, lorsque je porte du rouge, les gens ne remarquent même pas mes vêtements, ils remarquent seulement la nuance qui borde mon sourire. J’adore!»

