Les 10 plus beaux sacs tendance pour l’automne 2021

Griffé ou non, maximaliste ou épuré, sobre ou coloré… Il existe autant de sacs qu’il y a de goût dans la nature, et c’est cette versatilité qui fait de cet accessoire une pièce phare de notre garde-robe. Cette saison, on a une prédilection pour les sacs mini, les matières douces (parfaites pour apporter une touche cosy à notre tenue lorsque la météo, capricieuse, nous donne envie de nous lover dans notre canapé) et le modèle baguette, embrassé par une pluralité de marques, plus actuel que jamais depuis que Fendi en a sorti la toute première version en 1997. Gros plan sur 10 sacs tendance pour tous les styles et tous les budgets qu’on a envie d’adopter dès maintenant!