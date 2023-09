Face à la crise climatique qui sévit aux quatre coins du globe, nombreuses sont les marques qui mettent en place des initiatives en faveur de la planète. L’entreprise spécialiste des soins pour la peau, Kiehl’s, s’engage, elle, à renouveler sa mission en matière de développement durable en s’associant à Province of Canada — une compagnie 100 % canadienne qui se mobilise en faveur de la mode durable —, afin de créer une collection de vêtements unisexes au slogan accrocheur, We’re going full circle.

Fabriquée à partir de coton biologique et tricotée localement, la collection de vêtements qui comprend un chandail à capuchon, un chandail à manches longues, des chaussettes et un t-shirt, est disponible en boutique et en ligne dès maintenant. Une belle façon d’encourager à la fois les entreprises d’ici et une cause qui nous tient à cœur.