Shopping: 10 jeans tendance à enfiler pour le printemps 2022

À 149 ans et des poussières, notre pantalon en denim n’a pas pris une seule ride. Créé par Levi Strauss & Co. en 1873, le premier jean tel qu’on le connaît aujourd’hui se destinait d’abord à habiller les cowboys et les ouvriers, avant de séduire la jeunesse américaine en quête de liberté dans les années 1950 (les acteurs Marlon Brando et James Dean en étaient fans!). Les décennies passent et la pièce abandonne son côté rebelle pour s’imposer comme essentiel clé du vestiaire unisexe. Désormais décliné dans une multitude de coupes et de couleurs – de l’indigo au denim délavé –, notre jean nous accompagne désormais partout (c’est tout juste si on arrive à enfiler les autres pantalons qui attendent sagement leur tour dans notre garde-robe).

Pour compléter notre collection, voici 10 pantalons en denim tendance qu’on a envie d’enfiler, du jean classique au jean taille basse, tout droit sorti des années 2000, qui revient en force ce printemps… qu’on le veuille ou non!