Ah, l’été! Les journées à la plage, le ciel bleu, les après-midi à vous prélasser sur le patio, les nuits à vous laisser bercer par une brise chaude. Sans oublier: le renouvellement attendu de votre garde-robe et de votre trousse beauté! Mais comment rester dans l’air du temps tout en respectant votre budget?

C’est ici que Klarna entre en jeu. Cette entreprise suédoise, récemment lancée au Canada, permet une expérience de magasinage flexible. Grâce à Klarna, il est possible de payer vos achats en quatre versements lorsque vous vous procurez les pièces de vos marques préférées et bien connues, telles que Mejuri, Sephora et Dynamite.

Voici comment ça fonctionne: après un processus d’approbation rapide et facile à la caisse, vos achats sont divisés en quatre paiements égaux, qui seront automatiquement prélevés toutes les deux semaines. Le plus intéressant, c’est qu’avec «Pay in 4», il n’y a pas de frais supplémentaires ni d’intérêts. C’est un choix ingénieux – et super pratique! – et ça évite d’utiliser une carte de crédit, dont le taux d’intérêt est élevé.

Voici nos coups de cœur d’été. Qu’il s’agisse d’un sérum teinté avec FPS ou d’un pantalon cargo Y2K qui s’agence à tout, ces articles vous permettront d’affronter la chaleur de l’été avec style. Et ils sont tous offerts avec «Pay in 4», de Klarna. De quoi vous gâter… intelligemment!