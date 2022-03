Les dernières années ont été difficiles. On a tous tenté de trouver un équilibre dans cette vie qui a basculé. Pour moi, ça a été la course quatre saisons. Un réel défi pour une fille de nature pas très sportive. Rigueur, endurance, dépassement de soi sont parmi les nombreux bienfaits que cette discipline m’a inculqués depuis les 54 dernières semaines.

Lorsque j’ai appris que Nordstrom avait étendu son offre de vêtements pour la vie active, j’ai alors senti que le détaillant avait compris l’importance capitale du sport dans le maintien d’une vie saine.

Déjà connu pour ses vêtements tendance de qualité, Nordstrom propose désormais un éventail élargi de vêtements sport allant de l’entraînement, à la performance, jusqu’à la tendance athleisure – que l’on peut traduire librement comme étant du « linge mou » un brin plus chic – pour les hommes, femmes et enfants.

C’est donc vêtue de la tête aux pieds par Nordstrom que j’ai pu activer mon corps… en Alberta!

Banff, me voilà!

Bienvenue à Banff, ville balnéaire de l’Alberta qui héberge en sa nature pittoresque un parc national du même nom. Bonjour les montagnes! Bonjour l’hôtel Fairmont Banff Springs et ses allures de Poudlard!

Au programme du séjour : entraînement HIIT, yoga, randonnée à raquettes, feu de camp, patin à glace sur le Lac Louise et méditation en forêt. Pas l’temps de niaiser… mis à part pour admirer une centaine de fois la vue des montagnes enneigées qui s’offre à moi.

Après plusieurs bouffées d’air frais et quelques toxines en moins, j’ai constaté que les vêtements pour la vie active offerts chez Nordstrom ne sont pas seulement beaux et dans les tendances de l’heure, mais ils sont également d’une grande qualité, en plus d’être confortables et pratiques.

Parmi les marques en vente chez Nordstrom, il y a la griffe maison Zella dont la qualité et le confort ressemblent beaucoup aux vêtements Lululemon.

Les classiques Nike et Adidas, l’ingénieuse NO, l’inclusive Sweaty Betty, la canadienne Sorel, l’environnementale PANGAIA et l’éthique Vuori font aussi partie du lot.

L’expérience Nordstrom en ligne

Course à pied, randonnée, entraînement en salle, yoga, natation et plus. Il est possible de magasiner en ligne selon la discipline que vous pratiquez – ou que vous songez pratiquer (pas de pression!).

Besoin d’aide supplémentaire pour le shopping? Nordstrom offre également ses meilleurs avis d’experts, des guides de produits et de performances, ainsi que des conseils de bien-être grâce à son expérience interactive disponible en ligne.

Voici mes pièces coups de cœur à se procurer chez Nordstrom: