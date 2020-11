C’est Christophe Lemaire, directeur artistique d’UNIQLO et ex-directeur artistique de Lacoste et Hermès, qui est derrière le design classique et confortable de chandail à col rond HEATTECH fabriqué à partir de 4 fils distincts qui procurent la chaleur et qui évacuent l’humidité, tout en ayant un extérieur de coton. Les modèles sont offerts dans une palette de couleur neutre et sophistiquée. Offert en magasin et sur uniqlo.ca fin novembre.

Dans cette même lancée, UNIQLO combine des valeurs sûres: éco-responsabilité et simplicité. La preuve: Il y a un an, UNIQLO a fait appel à ses consommateurs japonais pour recycler leurs vêtements faits de duvets dont ils ne servaient plus. Le résultat? 620 000 doudounes de duvet récoltées à travers le Japon! Le fruit de cette collecte a donné naissance à une collection de doudounes RE.UNIQLO, faites entièrement de duvet recyclé, qui est distribuée exclusivement à Montréal et sur uniqlo.ca.

Le succès de ce projet, piloté encore une fois par Christophe Lemaire, visant à réduire les déchets et les émissions de CO2, tout en étant respectueux de l’environnement, fut tel, qu’UNIQLO a lancé une campagne de recyclage de duvets à travers le monde. La mode durable prend tout son sens et on aime!

