Ainsi, lorsque le mercure descendra sous la barre de zéro, vous devrez être prêts… car ils le seront! Et pour que vos enfants profitent pleinement de la saison froide, il leur faut un habit de neige chaud, confortable et durable.

C’est ici que la compagnie québécoise Deux par Deux entre en jeu avec leur collection d’habits de neige pour enfants!

Non seulement ses combinaisons hivernales sont chaudes et douillettes, mais elles sont en plus faites de matières de qualité et écoresponsables. Et ce, sans jamais lésiner sur le look. De plus, pour s’assurer d’un ajustement parfait du début à la fin de l’hiver, les manches des manteaux sont évolutives et les bas de pantalon ajustables, pour grandir avec l’enfant.

Ainsi, que ce soit pour construire un bonhomme de neige ou pour dévaler les pistes, votre enfant pourra jouer dehors avec style, sans jamais souffrir du froid!