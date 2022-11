Sienna 3

Lorsque l’hiver et son froid qui prend aux os arrivent, la Sienna 3 est la botte qu’il vous faut: son isolation thermique durable Heat-MX™ garde vos pieds au chaud jusqu’à -20 °C, et la combinaison d’un cuir imperméable et d’un tricot résistant à l’eau permet de bloquer la glace et la neige. Imaginez un hiver où vous êtes stylés ET où vous restez au chaud à l’extérieur. Le rêve! Avec Kamik, votre amour pour l’hiver sera décuplé.

Prix: 160 $

