Le style en héritage

Pour sa campagne publicitaire de l’automne 2020, Kamik a choisi de présenter des portraits de familles d’ici, bien chaussées pour affronter les températures saisonnières. C’est que, depuis plus de 120 ans, l’entreprise familiale – située dans la grande région de Montréal – développe sans relâche son savoir-faire pour nous offrir des chaussures de qualité conçues localement… et à l’épreuve du climat québécois.

Ce message, au cœur de l’ADN de la griffe, caractérise d’ailleurs la collection pour femmes Kamik Héritage 1898, qui rend hommage à son expertise. À la fois classiques et polyvalents, les sept modèles de bottes, déclinés en différentes couleurs, mettent aussi de l’avant une autre facette fondamentale de cette marque familiale: l’écoresponsabilité.

Une griffe durable

Puisque la nature est le terrain de jeu de ses bottes, Kamik met tout en œuvre pour la protéger en innovant et en améliorant constamment ses initiatives de développement durable. Le but? Tendre vers le zéro déchet, dans une perspective d’économie circulaire.

Sa collection Kamik Héritage 1898, par exemple, est fabriquée avec du CaoutchoucHe ultraléger, une technologie exclusive à la marque: ce matériau, entièrement recyclable, est aussi plus léger et deux fois plus résistant à l’usure que le caoutchouc synthétique. En 2020, l’entreprise a d’ailleurs recyclé assez de caoutchouc pour produire 360 000 paires de bottes noires (contre 175 000 paires auparavant).

Parmi les autres initiatives écoresponsables mises en œuvre au fil des ans, signalons les doublures amovibles en feutre: en plus de garder nos pieds au chaud, elles sont conçues à partir de bouteilles en plastique recyclées (dont 15 millions ont été détournées des sites d’enfouissement depuis les cinq dernières années). Par ailleurs, les boîtes ou encore le papier de soie utilisés pour l’emballage sont entièrement fabriqués à partir de matériaux recyclés et permettent d’économiser chaque année l’équivalent des émissions de CO2 de 132 voitures.

Voilà autant de raisons d’aimer cette marque montréalaise… et d’adopter la collection Kamik Héritage 1898 les yeux fermés! Parmi les chaussures de la gamme qui retiennent notre attention, mentionnons la série de bottes Sienna offertes en six modèles différents, fabriquées au Québec avec des matériaux locaux et importés… et ultrarésistantes à l’hiver québécois!