On entend souvent dire qu’il faudrait toujours enlever un accessoire avant de quitter la maison. Selon nous, il suffit parfois, au contraire, d’ajouter un bijou pour mettre en valeur notre look complet. Soyons bien claires, il n’est pas question ici de colliers extravagants des années 2010, mais plutôt d’une bague ou d’une paire de boucles d’oreilles soigneusement choisies, qui peuvent créer une allure mémorable et lui insuffler une bonne dose de (notre) personnalité.

La nouvelle collection Essence, de Pandora, propose une vaste gamme de bijoux qui s’y prêtent à merveille – à la fois audacieux pour attirer les regards et relativement épurés: cet équilibre permet de les agencer parfaitement à notre style au quotidien, peu importe l’occasion! Parmi les boucles d’oreilles en perles de culture, les bagues aux formes naturelles et les bracelets plaqués or 14 carats, voici les sept bijoux qu’on a le plus hâte de se procurer.