La lunetterie montréalaise BonLook est reconnue pour ses lunettes ultra stylées et ses collaborations fructueuses avec des vedettes d’ici et d’ailleurs, dont Sarah-Jeanne Labrosse, Maripier Morin, Tessa Virtue… et Mitsou Gélinas! Après le succès d’une première collection BonLook X Mitsou, en 2018, l’entreprise québécoise s’est de nouveau associée avec l’animatrice et fondatrice du magazine en ligne mitsou.com pour créer trois nouvelles magnifiques montures.

Le modèle Laïka, inspiré par la monture Coco de la première collection entre Mitsou et BonLook, sied à tous les visages avec sa forme rectangulaire déclinée en deux teintes : «Deep Gold» et «Rose Gold Matte». La monture Luna, quant à elle, ajoute du caractère à n’importe quel look avec son large cadre carré offert en «Rose», «Olive» ou «Onyx». Finalement, les lunettes de soleil «Zsa Zsa», nommées en l’honneur de l’actrice et icône de mode Zsa Zsa Gabor, nous charment avec ses verres géométriques hyper tendance, imaginés en versions «Onyx» et «Tortoise».

La collection Mitsou X BonLook est en vente dès maintenant sur le site de BonLook.