Après moult associations remarquées avec l’actrice et animatrice Maripier Morin, voilà que la marque de lingerie montréalaise Blush s’associe avec la mannequin Isabella Forget le temps d’une collection capsule de quatre morceaux. Au menu? Un body et une bralette réversibles – qui passent de la transparence à l’opacité –, ainsi que deux modèles de culottes.

C’est une collaboration toute naturelle pour la mannequin, qui participe depuis longtemps au mouvement body positive sur les réseaux sociaux et Blush, qui publient depuis l’année dernière des photos non retouchées de ses clientes et de mannequins de tailles diverses sur ses réseaux sociaux, plutôt que de recourir à des images ultra léchées, où les imperfections sont floutées. Depuis ce tournant, la marque s’est créé une véritable communauté en ligne, rassemblée autour du mot clique #ImWithBlush. «Blush démontre une belle ouverture d’esprit envers la différence. La marque ose montrer les imperfections; les gens s’associent à cette vision», résume Isabella. Ce lancement est également l’occasion pour la marque d’introduire la taille XXL pour les quatre morceaux de la collection. C’est un pas de plus vers une vision plus inclusive et diversifiée de la beauté qui, on l’espère, mènera éventuellement à une offre de grandeurs encore plus vaste!

La collection capsule, qui comporte quatre morceaux est offerte au www.blushlingerie.com.