Depuis ses débuts en 2015, on craque pour Mejuri, la marque de joaillerie torontoise qu’a cofondée Noura Sakkijha. Et il y a de quoi! Par son style accessible et sa vision, cette entreprise est dans l’air du temps. La durabilité, la qualité et la traçabilité des matériaux utilisés, leur fabrication écoresponsable, de même que le design de pièces indémodables ont permis à Mejuri de devenir un maître incontesté de la joaillerie moderne.