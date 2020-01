Cette veste noire matelassée ultralégère – et chaude! – est polyvalente à souhait. On la porte seule ou en-dessous d’un manteau chic pour pouvoir se protéger du froid avec style. Son petit plus? Dès qu’on s’engouffre à l’intérieur, on l’enlève, on la roule et on la met dans sa pochette, qu’on la glisse dans notre sac à main. Ni vu, ni connu! Pratique, vous avez dit?

Prix: 72 $