C’est dans cette optique que Lingerie Emma – une boutique de lingerie haut de gamme dont l’équipe de corsetières expertes offre un service personnalisé depuis plus de 17 ans – s’associe à la griffe française Simone Pérèle, afin de présenter les tendances des Fêtes en matière de lingerie.

Que vous cherchiez un soutien-gorge qui passe incognito sous votre robe moulante (voir collection Comète), un modèle avec broderie qui agrémente joliment votre chemisier décolleté (voir collection Orphée) ou un modèle à bretelles détaillées pour porter sous votre pull à l’épaule dénudée (voir collection Bloom), Simone Pérèle possède un assortiment de lingerie fine qui saura répondre à tous vos besoins vestimentaires… tout en insufflant une touche de luxe à votre quotidien!

Bien que le noir et le blanc demeurent des valeurs sûres, cette année, pour les Fêtes, on s’éclate avec des couleurs vibrantes comme le rouge, le bleu, le vert d’eau et le rose. Et on ose la dentelle et les broderies, qui ajoutent de l’intérêt à n’importe quel ensemble.

En résumé, raffinement, élégance et polyvalence sont au rendez-vous avec la collection hiver de Simone Pérèle!

À noter que l’offre de produits Simone Pérèle se décline jusqu’au bonnet H, afin de mettre en valeur les formes uniques de la femme libre et audacieuse. Une prémisse qui guide également Lingerie Emma, qui se donne comme mission d’habiller toutes les femmes, et de leur donner confiance avec des morceaux adaptés à leur silhouette.

D’ailleurs, n’hésitez pas à demander conseil à une corsetière chevronnée pour obtenir un ajustement personnalisé, afin d’améliorer votre confort et votre posture.