La marque américaine met son expertise du denim au profit des femmes enceintes avec une vaste collection de jeans tendance qui épousent et soutiennent notre beau ventre arrondi. Gap nous offre en plus des vêtements de sport, ainsi que des hauts, des robes et des pyjamas, souvent pensés pour l’allaitement. Bref, on y trouve tout ce dont on a besoin, et plus encore!