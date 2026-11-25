Personne ne fait le chic hivernal aussi bien que COS. À preuve? La collection d’hiver que la marque vient tout juste de lancer. Elle met de l’avant des vêtements d’extérieur renversants et des essentiels au design revisité, et mise sur des silhouettes archétypales. Dans une palette de noirs rehaussée de quelques touches de couleur inattendues, l’ensemble est un éloge au savoir-faire et aux matières raffinées.

En tête de notre liste de souhaits? Ces sept classiques repensés qui nous serviront de pièces maîtresses cette saison.