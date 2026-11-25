Personne ne fait le chic hivernal aussi bien que COS. À preuve? La collection d’hiver que la marque vient tout juste de lancer. Elle met de l’avant des vêtements d’extérieur renversants et des essentiels au design revisité, et mise sur des silhouettes archétypales. Dans une palette de noirs rehaussée de quelques touches de couleur inattendues, l’ensemble est un éloge au savoir-faire et aux matières raffinées.
En tête de notre liste de souhaits? Ces sept classiques repensés qui nous serviront de pièces maîtresses cette saison.
Chandail en pur cachemire brossé à motif argyle et col cheminée
Un cachemire doux et somptueux au fini brossé, un col cheminée spectaculaire et des poignets côtelés: ce chandail a tout pour nous plaire. Surtout qu’il est orné d’un motif argyle tissé, d’un chic qui traverse les époques.
Prix: 499$
Écharpe en cachemire à franges
Cette écharpe est aussi douce et stylée que polyvalente; elle sublime toutes nos tenues hivernales! Ses franges vaporeuses lui donnent du mouvement, et permettent d’ajouter du contraste à nos looks si on les superpose, par exemple, à une simple robe-combinaison ou à un col roulé transparent.
Prix: 99$
COS ChaussuresTK
Ces bottillons en cuir froissé font un clin d’œil subtil au style des années 2000, et c’est pourquoi ils s’agencent à merveille avec des jeans à jambe droite, des mini-jupes texturées ou des robes-combinaisons (comme celle ci-dessous). Avec son talon discret et sa silhouette qui s’arrête à la cheville, ces bottillons nous deviendront vite indispensables.
Prix: 365$
Robe maxi en satin à manches longues
Imprégnée du style des années 1990, cette robe en satin à manches longues deviendra vite l’une de nos pièces préférées de la saison. On la cintre et on enfile des bottes hautes élégantes pour un look plus décontracté, ou on met en vedette le magnifique tissu lustré en optant pour une simple paire de chaussures à bride arrière.
Prix: 189$
Manteau réversible en cuir et peau lainée
Il est rare de dénicher un grand manteau aussi stylé que pratique et polyvalent. Celui-ci possède non seulement une élégante silhouette boutonnée alliant deux matières luxueuses et tendance, soit le cuir et le shearling, mais il est également réversible! Les façons de le styler sont infinies.
Prix: 1699$
Ensemble-cadeau de deux paires de chaussettes en cachemire COS
Dans des tons neutres et faciles à porter, les chaussettes ultradouillettes en cachemire de COS dorlotent nos pieds avec style. Ces deux paires sont on ne peut plus confortables, mais elles peuvent également être bien en vue. Elles s’agencent joliment à nos ballerines ou à nos petits talons!
Prix: 79$
Veste zippée en laine à col cheminée arrondi
Cette veste androgyne décontractée sait résolument ancrer un look. Tricotée dans une laine mérinos remarquablement douce et agrémentée d’une fermeture éclair argentée, elle nous permet de jouer avec la superposition, et se marie joliment à un bas simple et ample.
Prix: 249$