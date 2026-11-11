Personne ne sait aussi bien conjuguer style et fonction qu’UNIQLO. La célèbre marque japonaise crée ses vêtements en pensant aux moindres détails, afin qu’ils soient aussi raffinés que pratiques et qu’ils s’adaptent à chaque moment de la journée. Ça tombe bien: lorsqu’on choisit une pièce à ajouter à notre garde-robe, c’est précisément les critères qui nous guident.
La collection automne-hiver 2026-2027 d’UNIQLO s’inscrit une fois de plus dans cette vision en déclinant des essentiels du quotidien qui se portent en toutes circonstances. Voici cinq pièces qui embelliront notre hiver ― et bien des saisons froides à venir!
Chandail en cachemire à col rond
Lorsque le mercure descend, ce chandail en cachemire s’impose. En plus de la chaleur naturelle et de la douceur enveloppante que seul le cachemire 100 % pur peut offrir, ce tricot classique d’UNIQLO se porte de mille façons: superposé à un t-shirt blanc, par exemple, ou noué sur les épaules pour rehausser une tenue décontractée. Il ne reste qu’à choisir parmi les différents coloris offerts.
Prix: 129,90$
Blouson court matelassé
Qu’il est rare de trouver un manteau qui marie aussi bien style et utilité! Légèrement matelassé, ce blouson est orné d’un col en velours côtelé chaud et de poches à rabat sur le devant. Avec sa silhouette inspirée des années 1990 et son fini hydrofuge qui protège des intempéries, il est indispensable pour la saison hivernale.
Prix: 99,90$
Pantalon 7/8e en jersey
Ce pantalon est on ne peut plus stylé grâce à sa silhouette tonneau et à sa coupe décontractée, mais, avec sa taille élastique, il est surtout ultra confortable. Offert en quatre teintes neutres, ce basique permet de structurer une tenue avant de lui insuffler une touche plus personnelle. Il deviendra vite le modèle que nous enfilerons chaque matin!
Prix: 39,90$
Col roulé HEATTECH en cachemire mélangé extra chaud
Le statut de produit culte n’est pas le monop0le des sacs de designers et des chaussures griffées. La célèbre gamme HEATTECH, d’UNIQLO, mérite amplement ce titre! Ce col roulé léger en cachemire extrachaud, par exemple, est doté d’une technologie de rétention de la chaleur 1,5 fois plus performante que les autres pièces de la marque, et il est coupé dans un tissu confortable qui épouse la silhouette et se superpose sans effort. Pour être confo ― et au chaud! ― toute la journée.
Prix: 34,90$
Bonnet tricoté en cachemire
Qu’on se balade en ville ou qu’on file à la campagne par un après-midi frisquet, cette tuque tricotée est incontournable. Confectionnée dans un cachemire d’une douceur incroyable, cette version ajustée est offerte en neuf teintes faciles à porter, dont des nuances neutres, des tons de pierre et quelques couleurs audacieuses, comme le jaune beurre et le rose vif.
Prix: 49,90$