Personne ne sait aussi bien conjuguer style et fonction qu’UNIQLO. La célèbre marque japonaise crée ses vêtements en pensant aux moindres détails, afin qu’ils soient aussi raffinés que pratiques et qu’ils s’adaptent à chaque moment de la journée. Ça tombe bien: lorsqu’on choisit une pièce à ajouter à notre garde-robe, c’est précisément les critères qui nous guident.

La collection automne-hiver 2026-2027 d’UNIQLO s’inscrit une fois de plus dans cette vision en déclinant des essentiels du quotidien qui se portent en toutes circonstances. Voici cinq pièces qui embelliront notre hiver ― et bien des saisons froides à venir!