On fait œuvre de créativité en personnalisant cette SodaStream à l’aide de l’ensemble de six marqueurs arc-en-ciel offert avec l’appareil, pour un résultat coloré à souhait! L’entreprise s’engage également à verser 10 000 $ des profits obtenus des ventes de la collection « Histoire arc-en-ciel » à PFLAG Canada, organisation nationale à but non lucratif qui rassemble la famille et les amis des personnes LGBT au Canada.

Prix : 120 $