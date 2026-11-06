À l’occasion de la sortie en salles de Practical Magic 2, l’esthétique mystique connaît un nouvel alignement, disons, favorable. Signes du zodiaque, constellations et symboles célestes s’invitent partout, de notre garde-robe à notre décor. Que l’on consulte son horoscope chaque matin ou que l’on apprécie simplement cet univers ensorcelant, voici 18 objets astro placés sous une bonne étoile.
Médaillon surdimensionné du zodiaque Scorpion de Pandora
Inspiré des artéfacts anciens, ce médaillon de la collection Pandora Talisman marie argent sterling, placage d’or 14 carats et détails texturés. Une pièce chargée de symbolisme qui célèbre la personnalité intense et magnétique du Scorpion.
Prix: 140 $
Tasse du zodiaque Gémeaux d'Anna + Nina
Peinte à la main, cette tasse en céramique brillante permet aux Gémeaux d’afficher fièrement leur signe dès le premier café du matin. Sa généreuse capacité de 500 ml et sa jolie boîte-cadeau la rendent aussi pratique qu’irrésistible.
Prix: 45 $
Bracelet Zodiac Bélier de Swarovski
D’un côté de son médaillon, la constellation du Bélier se dessine en cristaux; de l’autre, le mot «Aries» apparaît sur un fond texturé. Son placage de ton or et son pavage scintillant insufflent une bonne dose de glamour à ce bijou symbolique.
Prix: 179 $ (en solde à 107 $)
Bougie Zodiac Lion de Dimanche Matin
Coulée à la main au Québec avec de la cire de soya végane, cette bougie traduit l’énergie fougueuse du Lion par des notes boisées d’épicéa, de pin blanc et de sapin. Elle est accompagnée d’une fiche descriptive et d’une liste de lecture Spotify personnalisées selon le signe.
Prix: 28 $
Affiche florale du zodiaque Gémeaux de Giant Art
Avec son graphisme floral aux accents rétro, cette affiche célèbre les Gémeaux sans verser dans une esthétique astrologique trop littérale. Offerte en plusieurs formats, elle insuffle une subtile touche céleste au décor.
Prix: à partir de 79 $
Collier du zodiaque Balance en argent de Welldunn
Fabriqué à la main à Montréal, ce collier arbore un pendentif ovale gravé inspiré de la quête d’équilibre, de symétrie et d’harmonie propre à la Balance. La collection Astro a été créée avec Julie Kim, autrice du livre Rituels astrologiques.
Prix: à partir de 55 $
Pochette zippée astrologique tissée de Uncommon Goods
Brodées de fils colorés et métallisés, ces pochettes illustrent avec fantaisie chacun des 12 signes. Leur doublure bleu nuit constellée et leur tirette en forme d’étoile dorée en font des écrins de choix pour le maquillage, les bijoux ou les petits essentiels.
Prix: 52 $
Collier Zodiaque Capricorne en or vermeil 14 carats de Deux Lions
Dessiné par l’artiste Kaïa Etezadi, ce médaillon artisanal représente le Capricorne sous les traits d’une déesse puissante, tandis que son revers porte le symbole universel du signe. Chaque exemplaire est fabriqué sur mesure dans l’atelier montréalais de Deux Lions.
Prix: 210 $
Coupelle porte-bijoux personnalisée du zodiaque de MoStation
Déclinée dans les 12 signes, cette petite coupelle en céramique blanche bordée d’or accueille bagues, bracelets et autres menus trésors. Son illustration colorée et sa personnalisation facultative en font également une charmante idée-cadeau.
Prix: 27 $ (en solde à 19 $)
Pochette Constellations en cristaux de Judith Leiber
Entièrement recouverte de cristaux argentés, noirs et multicolores dessinant une carte du ciel, cette pochette spectaculaire transforme l’astrologie en véritable accessoire de haute voltige. Une pièce de collection aussi somptueuse qu’ensorcelante.
Prix: 6675 $ (en solde à 3337 $)
Affiche du zodiaque de JZKR Studio
Cette collection réinterprète les 12 signes dans un univers féminin et onirique peuplé de silhouettes stylisées, de fleurs, de papillons et de symboles célestes. Dessinée et imprimée à Montréal, l’affiche est proposée en deux formats.
Prix: à partir de 50 $
Pendentif Cosmic Charm Verseau en vermeil 18 carats de Mejuri
Orné d’émail noir et de pierres naturelles scintillantes, ce pendentif fait descendre le ciel nocturne jusque dans notre boîte à bijoux. Vendu sans chaîne, il peut être porté sur un collier, un bracelet ou même un anneau d’oreille.
Prix: 168 $
Tasse artisanale du zodiaque ornée d’or 24 carats de GuldensCeramics
Façonnée à la main en céramique, cette tasse de 10 à 12 oz séduit par son fini satiné, sa silhouette irrégulière et ses détails astrologiques rehaussés d’or 24 carats. Un objet du quotidien qui possède tout le charme d’une pièce unique.
Prix: 58 $ (en solde à 43 $)
Boucle d’oreille signe du zodiaque Cancer de Chloé
Vendue à l’unité, cette boucle d’oreille transforme la constellation du Cancer en un bijou délicat ponctué de cristaux multicolores. Elle se porte seule pour jouer la carte de l’asymétrie ou s’intègre à une accumulation personnalisée.
Prix: 560 $ (en solde à 112 $)
Œuvre zodiacale phosphorescente de Uncommon Goods
Façonnée à la main par l’artiste Ashley Chiang selon la technique du quilling, cette petite œuvre encadrée est composée de fines bandes de papier roulées et sculptées. Après quelques heures d’exposition à la lumière, son motif astrologique se met à briller dans le noir.
Prix: 54 $
Débardeur court Zodiac Energy Spirit de Spiritual Gangster
Confectionné aux États-Unis en pur coton, ce débardeur rose à bords francs affiche les 12 signes du zodiaque sur le devant. Une pièce décontractée et juste assez mystique, à porter avec un jean taille haute ou une tenue de yoga.
Prix: 74 $ (en solde à 54 $)
Pochette astrologique en velours pour cartes de tarot de Lo Scarabeo
Avec son velours bleu nuit et son motif céleste, cette pochette protège les cartes de tarot tout en prolongeant leur aura mystique. Elle peut également accueillir bijoux, cristaux, runes, pendules et autres petits objets précieux.
Prix: 20 $
Porte-clés du zodiaque Vierge d'Eleanor Bowmer
Moelleux et coloré, ce porte-clés rembourré célèbre la Vierge dans le style graphique joyeux d’Eleanor Bowmer. Composé de similicuir et doté d’un anneau en métal doré, il ajoutera une adorable touche astro à nos clés comme à notre sac préféré.
Prix: 18 $