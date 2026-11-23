Le jean, pièce maîtresse de notre garde-robe, se décline en une pluralité de silhouettes. S’il apporte à notre look une désinvolture certaine, c’est aussi — souvent — cette nonchalance qu’on lui reproche lorsque l’envie (ou le besoin) d’élégance se fait sentir. Tout comme la jupe, qui promet déjà d’être le vêtement par excellence de la saison prochaine (à en croire son omniprésence sur les passerelles des défilés printemps-été 2027), le pantalon chic est une alternative au denim tout indiquée. Cette saison, on a un faible pour les modèles amples, écourtés, en cuir synthétique (l’une des grandes tendances de l’automne-hiver 2026-2027, vue chez Chloé, Totême, Miu Miu et Gucci), en velours côtelé ou encore fuseau (une allure équestre aperçue chez Stella McCartney et Jil Sander), qui se portent aussi bien avec un chandail tout doux et des flâneurs qu’avec une chemise blanche impeccablement repassée et une paire d’escarpins. Passage en revue de 12 pantalons, racés ou tendance, qui nous donnent envie de remiser notre jean au placard.