Le jean, pièce maîtresse de notre garde-robe, se décline en une pluralité de silhouettes. S’il apporte à notre look une désinvolture certaine, c’est aussi — souvent — cette nonchalance qu’on lui reproche lorsque l’envie (ou le besoin) d’élégance se fait sentir. Tout comme la jupe, qui promet déjà d’être le vêtement par excellence de la saison prochaine (à en croire son omniprésence sur les passerelles des défilés printemps-été 2027), le pantalon chic est une alternative au denim tout indiquée. Cette saison, on a un faible pour les modèles amples, écourtés, en cuir synthétique (l’une des grandes tendances de l’automne-hiver 2026-2027, vue chez Chloé, Totême, Miu Miu et Gucci), en velours côtelé ou encore fuseau (une allure équestre aperçue chez Stella McCartney et Jil Sander), qui se portent aussi bien avec un chandail tout doux et des flâneurs qu’avec une chemise blanche impeccablement repassée et une paire d’escarpins. Passage en revue de 12 pantalons, racés ou tendance, qui nous donnent envie de remiser notre jean au placard.
Pantalon tailleur à jambe tubulaire, COS
Prix : 169 $
Pantalon droit en cuir synthétique, Zara
Prix : 70 $
Pantalon à rayures, Mango
Prix : 110 $
Legging fuseau, RW&CO.
Prix : 60 $
Pantalon ample, Uniqlo : C
Prix : 60 $
Pantalon Cavetto à jambe de style Baril, Aritzia
Prix : 158 $
Pantalon chino de Contemporaine, Simons
Prix : 125 $
Pantalon à taille haute et jambe droite, Reitmans
Prix : 55 $
Pantalon utilitaire à jambe large et à taille haute, Banana Republic
Prix : 190 $
Pantalon Olina, Reformation
Prix : 288 $
Pantalon drapé de Whiteroom + Cactus, Anthropologie
Prix : 108 $
Pantalon 365 à taille haute à plis, GAP
Prix : 118 $