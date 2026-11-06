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Chaque année, on part à la recherche du cadeau parfait, celui qui fera plaisir à notre conjoint ou notre conjointe, à notre père, à notre belle-mère, à une sœur, à un ami… Mais voilà, les idées finissent par manquer, et les présents par se ressembler.

Heureusement, Simons nous facilite la tâche grâce à sa sélection personnalisée et bien pensée de cadeaux pour elle et lui. Dans ses magasins et en ligne, on trouve une foule d’idées pour tous les styles et tous les budgets, qui plairont à coup sûr à celles et ceux qui nous entourent. La preuve par 10 avec ces cadeaux à offrir… ou à se faire offrir!