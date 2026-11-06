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Chaque année, on part à la recherche du cadeau parfait, celui qui fera plaisir à notre conjoint ou notre conjointe, à notre père, à notre belle-mère, à une sœur, à un ami… Mais voilà, les idées finissent par manquer, et les présents par se ressembler.
Heureusement, Simons nous facilite la tâche grâce à sa sélection personnalisée et bien pensée de cadeaux pour elle et lui. Dans ses magasins et en ligne, on trouve une foule d’idées pour tous les styles et tous les budgets, qui plairont à coup sûr à celles et ceux qui nous entourent. La preuve par 10 avec ces cadeaux à offrir… ou à se faire offrir!
La chaîne Petite pierre de naissance (collection exclusive), de Simons x Midi34
Ce joli collier minimaliste souligne le mois de naissance, une attention personnalisée qu’il ou elle portera comme une seconde peau.
Prix: 89 $
Le cardigan à col cheminée, en tricot duveteux, de Contemporaine
D’une douceur invitante, ce cardigan se décline en sept nuances, du rouge vermillon au gris foncé. Une bonne façon d’offrir un cadeau chic et pratique!
Prix: 79 $
La chemise en flanelle, à taille basque et à bord brodé (collection de Noël), de Miiyu
Pour passer la période des fêtes sous le signe du confort, ce pyjama à motif tartan est tout indiqué. (Psitt! On n’oublie pas de se procurer le short à volant assorti.)
Prix: 59 $ la chemise et 39 $ le short
La robe de chambre à capuche en velours polaire, du 31
Et si on lui offrait un moment de détente en cadeau? Cette robe de chambre toute douce promet de faire un heureux!
Prix: 89 $
Le sac besace en suède, garni d’une ceinture (collection exclusive d’Italie), de Simons
On parie que ce sac tendance deviendra un compagnon du quotidien, facile à porter au boulot comme les fins de semaine.
Prix: 195 $
Le chandail jacquard Fair Isle en laine d’agneau recyclée, du 31
Le chandail à motif Fair Isle fait partie des classiques de la garde-robe qu’il aura envie de porter encore et encore.
Prix: 99 $
L’écharpe triangulaire moelleuse à franges, de Simons
Ultratendance, l’écharpe triangulaire continue de prendre du galon. Un beau cadeau, parfait pour affronter la saison froide avec style!
Prix: 39 $
Le bracelet à trois billes, en argent, de Simons
Élégant et épuré, ce bracelet en argent sterling joue la carte de la polyvalence et s’adapte à n’importe quel look.
Prix: 95 $
Le gant de cuir épuré, du 31
Ces gants pour hommes en cuir véritable, doublés en flanelle, gardent les mains bien au chaud tout l’hiver.
Prix: 69 $
La veste coupe-vent à carreaux, en ripstop, d’i.FiV5
Cette veste technique, faite à partir de bouteilles de plastique recyclées, est résistante à l’eau. Avis aux adeptes des sports de plein air!
Prix: 135 $