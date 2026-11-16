AirPods Max 2 d’Apple
Pour celui qui raffole des nouveautés techno, on pense au dernier casque d’Apple, qui promet de lui faire redécouvrir ses écoutes. Au menu, l’audio spatial personnalisé, la traduction en direct et une réduction active du bruit jusqu’à 1,5 fois plus efficace.
Prix : 799 $
Réveil analogique classique de Braun
Ces temps-ci, il prend son sommeil au sérieux. Pour l’aider à laisser son téléphone hors de la chambre, on lui offre ce réveil Braun au design soigné. Avec son look rétro, son cadran facile à lire et sa couleur acidulée, il a tout pour nous donner envie de revenir à l’analogique.
Prix : 80 $
Tuque Arctic en laine mérinos teinte en pièce de Canada Goose
Qu’il dévale les pentes ou arpente les trottoirs glacés de la ville, cette tuque à double épaisseur le gardera bien au chaud tout l’hiver. Elle est confectionnée en laine mérinos, une fibre naturellement respirante.
Prix : 275 $
Peignoir rayé Aston 36 en velours de coton de Derek Rose
Difficile de faire plus douillet que ce peignoir Derek Rose, qu’il voudra garder sur le dos toute la journée. Confectionné en velours de coton moelleux et muni de deux poches pratiques, il est tout indiqué pour les matins où l’on prend son temps et les soirées tranquilles à la maison.
Prix : 315 $
Cafetière Technivorm Moccamaster de KBGV Select (120 V), chez Eight Ounce
Voilà un appareil auquel on fera volontiers une place sur le comptoir. Fabriquée aux Pays-Bas, cette cafetière a conquis les plus grands spécialistes du café. Une seule tasse devrait suffire à nous convaincre, nous aussi.
Prix : 490 $
Pain exfoliant au charbon d’Ember Wellness
Il est du genre à préférer le bon vieux pain de savon? On le comprend. Avec son charbon activé, sa pierre ponce naturelle et son huile de jojoba adoucissante, ce généreux pain exfoliant bonifie sa routine sous la douche tout en lui laissant le plaisir de se savonner comme il aime.
Prix : 36 $
Valise de cabine en aluminium de Monos
Coque rigide en aluminium électroplaqué, poignée télescopique réglable à quatre hauteurs et boîtiers de roues renforcés… La valise la plus haut de gamme de Monos l’accompagnera avec style de la porte d’embarquement jusqu’à destination.
Prix : 865 $
Veste matelassée en duvet Iceberg de Moose Knuckles
Randonnée, pêche sur glace, après-ski… Cette veste sans manches de Moose Knuckles se porte à toutes les sauces (et on sait que c’est important pour lui). Son joli vert trèfle lui donne en prime une bonne raison de déroger à son uniforme tout noir cet hiver.
Prix : 595 $
Raquette de pickleball en carbone T700 de Fairgrounds
S’il n’a pas encore succombé à la folie du pickleball, ce n’est qu’une question de temps. Pour l’aider à maîtriser ses petits coups près du filet, on lui offre cette raquette de Fairgrounds, un réseau de clubs de sports de raquette ouverts au public à travers le Canada. Le complément idéal? Un cours d’initiation pour partir du bon pied.
Prix : 48 $
Manteau Mackintosh classique à chevrons en mélange de laine de RW&CO.
Qu’il soit du genre jeans et t-shirt ou complet trois-pièces, il trouvera facilement de quoi agencer ce manteau de mi-saison de la marque montréalaise RW&CO. Sa coupe épurée et son tissu à chevrons en mélange de laine lui donnent juste ce qu’il faut de chic.
Prix : 380 $