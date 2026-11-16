Ces temps-ci, il prend son sommeil au sérieux. Pour l’aider à laisser son téléphone hors de la chambre, on lui offre ce réveil Braun au design soigné. Avec son look rétro, son cadran facile à lire et sa couleur acidulée, il a tout pour nous donner envie de revenir à l’analogique.

Prix : 80 $