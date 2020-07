Saint Laurent a dévoilé les images de sa campagne d’automne 2020 avec nul autre que Rosé du célèbre groupe coréen de musique Blackpink.

La chanteuse de K-pop, dont chaque apparition au premier rang des défilés Saint Laurent provoque un attroupement de fans, est apparue sur la page Instagram de la Maison de couture, vêtue d’un chemisier imprimé léopard et d’un pantalon sombre à la coupe masculine, rehaussé d’une très chic ceinture.

« Je n’arrive toujours pas à croire que je suis une ambassadrice mondiale d’une marque que je trouve vraiment cool depuis longtemps », a déclaré Rosé à ELLE Corée à propos de son nouveau statut de visage de Saint Laurent, selon un site d’admirateurs de Blackpink.

« C’est un honneur. Je me suis également rapprochée du directeur de la création, Antony Vaccarello, et j’apprends beaucoup de sa créativité, de son expertise et de son humanité. C’est incroyable de pouvoir travailler avec une personne aussi merveilleuse. »

C’est une semaine importante pour Rosé ; en plus de devenir égérie de Saint Laurent, Blackpink a publié vendredi une vidéo de présentation de son nouveau single, « How You Like That« , premier d’un l’album très attendu dont la sortie est prévue en septembre.

Regardez Rosé dans la nouvelle vidéo de la campagne de Saint Laurent.

Découvrez le clip « How You Like That » de Blackpink.

