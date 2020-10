C’est un espace aux inspirations nordiques de plus de 5300 pieds carrés qui nous attend au 5445 avenue De Gaspé dans le Mile End. Avec cette nouvelle adresse le fabricant de manteaux d’hiver hauts de gamme, Quartz Co., propose non seulement un point de vente unique pour ses produits, mais voit plus loin en dévoilant un véritable lieu de création comprenant un atelier de design et pouvant accueillir concerts intimes, expositions artistiques et autres événements ou installations éphémères.

« Nous avons réussi à créer une destination unique misant sur le minimalisme, l’intemporalité et l’innovation afin d’y présenter nos collections de manteaux et ainsi nous rapprocher de notre clientèle. Nous avons décidé de poursuivre ce projet, malgré le contexte de la COVID — 19, puisque nous avions à cœur d’offrir une expérience de marque complète à nos clients, » indique Jean-Philippe Robert, président de Quartz Co.