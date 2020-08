Forces créatives

Nées d’une mère artiste et d’un père entrepreneur, les deux sœurs ont choisi de combiner les talents familiaux avec leur marque: d’un côté, l’esthétisme; de l’autre, la réalité des affaires. L’aînée, Chloe, a étudié la mode et les textiles à l’Université Nova Scotia College of Art and Design, en Nouvelle-Écosse, avant que sa sœur, Parris, de deux ans sa cadette, la rejoigne pour apprendre l’orfèvrerie et la création de bijoux. Après leurs études, elles fondent Chloé comme Parris en 2009, puis imaginent une nouvelle ère avec Beaufille dès 2013. Elles présentent pour la première fois leur collection à l’automne-hiver 2016-2017, lors de la Fashion Week de New York, et s’attirent les louanges de l’industrie. Des stars comme Lady Gaga, Solange Knowles et Selena Gomez – connues pour leur style pointu – ne tardent pas à adopter leurs tenues épurées, dans l’air du temps. Chloe et Parris travaillent main dans la main et fusionnent leurs penchants respectifs au fil de leurs collections, en complétant chaque silhouette par des bijoux précieux et asymétriques qui font partie intégrante de l’univers de Beaufille. «Les parures sont pour nous plus que de simples accessoires: ce sont des sculptures et l’expression d’une forme d’art à porter», assure Chloe.

Depuis quelques saisons, la paire présente par ailleurs des pièces convertibles – comme une robe qui, une fois déboutonnée, se transforme en trench (pour l’automne 2020) –, histoire d’offrir un vestiaire à la fois pratique, intemporel et polyvalent dont on ne se lasse pas. Et ça fait mouche: grâce à leur talent, les sœurs ont été nommées dans la célèbre liste 30 under 30 du magazine Forbes et ont raflé le prix Designer de l’année en mode féminine aux Canadian Arts & Fashion Awards en 2017. De «belles filles» à suivre de près!…