Betty Catroux, Loulou de la Falaise & Yves Saint Laurent

Difficile de savoir qui, de Betty Catroux ou de Loulou de la Falaise, a le plus influencé Yves Saint Laurent. Il rencontre la première en 1967 dans une boîte de nuit sélect, à deux pas des Champs-Élysées, et fait la connaissance de la seconde un an plus tard, par un bel après-midi d’été, dans la capitale française. Leur point commun? Une allure à la fois chic, racée, insolente et moderne, follement parisienne, qui inspire le designer. Ça tombe bien: il a perdu sa muse et mannequin fétiche, Victoire Doutreleau, qui a claqué la porte de son atelier quelques années auparavant, et il peut désormais compter sur le soutien indéfectible de ses deux nouvelles amies. D’un côté, Betty, blonde platine longiligne et ancienne top pour Chanel qu’Yves Saint Laurent considère comme sa «sœur jumelle», n’a que faire de la mode. Son style androgyne inspire au couturier son célèbre tailleur-pantalon. C’est avec elle qu’il fait la fête jusqu’à l’aube pour échapper à l’ennui, voyage aux quatre coins du monde et file en centre de désintoxication. De l’autre côté, Loulou, son «bras droit», chargée des accessoires et de la maille de la griffe, l’épaule dans son atelier pendant près de 30 ans. Cette Franco-Anglaise de la haute société, à l’excentricité vibrante, est capable de rendre glamour n’importe quelle guenille. Tout au long de sa carrière, Yves Saint Laurent se nourrira du charme et de la personnalité de ses deux muses, à la fois complémentaires et si différentes.