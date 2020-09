1946

Dans une autre vie, avant de devenir le célèbre couturier qu’on connaît, CHRISTIAN DIOR a été galeriste, montrant une prédilection pour les surréalistes, de Picasso à Dalí. Mais s’il doit mettre la clé sous la porte en 1934, victime des contrecoups de la crise économique de 1929, il se découvre une autre passion, celle d’habiller les femmes. Une cartomancienne – que ce superstitieux de nature avait rencontrée plus jeune lors d’une kermesse à Granville, sa ville natale, en Normandie – lui avait d’ailleurs prédit qu’elles lui seraient bénéfiques, et que ce serait grâce à elles, encore, qu’il réussirait. Le futur créateur aurait-il alors pu imaginer ce qui l’attendait? Dessinateur de talent, il fait ses classes dès 1938 auprès de deux ténors de la mode, Robert Piguet et Lucien Lelong, avant que Marcel Boussac, un riche industriel spécialisé dans le textile, lui offre de lancer sa marque en 1946. Le couturier accepte… après avoir trouvé une étoile, son porte-bonheur, sur un trottoir parisien. Il ouvre alors sa maison éponyme au 30, avenue Montaigne, à deux pas des Champs-Élysées.

1947

Coup de théâtre dans l’univers de la mode! Christian Dior présente sa toute première collection devant un parterre médusé. Le couturier vient de dévoiler 90 créations et une nouvelle silhouette, un «NEW LOOK», comme le baptise Carmel Snow, rédactrice en chef du magazine américain Harper’s Bazaar, au lendemain du défilé. L’appellation anglaise qualifie dès lors ce style révolutionnaire – la poitrine et la taille sont soulignées, et les hanches accentuées au moyen de jupes corolles et de blazers cintrés (dont la fameuse veste Bar) –, style qui contraste fortement avec l’allure austère qui règne dans le Paris d’après-guerre. Et pour cause: Christian Dior réclame 20 mètres de tissu pour confectionner une robe, quand autrefois il n’en fallait que trois. Les femmes se drapent dans ce luxe retrouvé, à la fois glamour, sophistiqué et délicieusement séducteur, qui fait oublier les années de privation et de pénurie sous l’Occupation.