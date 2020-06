Faisant partie intégrante de l’univers Louis Vuitton depuis la fin du 19e siècle, les façades des boutiques sont reconnues comme un mouvement créatif invitant au rêve et à l’aventure. Pour souligner l’arrivée de l’été tout en véhiculant un message d’espoir, la Maison française lance le « Rainbow Project » à travers ses boutiques dans le monde et c’est le magasin de la rue Bloor à Toronto qui lance l’offensive avec sa nouvelle vitrine émaillée d’art-en-ciel. Au cours des prochaines semaines, les boutiques sélectionnées Louis Vuitton autour du globe dévoileront leurs façades les unes après les autres.

Pour la réalisation de ces vitrines, Louis Vuitton a invité ses employés ainsi que leurs familles à participer au processus de création où ils étaient tous amenés à créer leur propre version de l’arc-en-ciel.

On applaudit cette initiative qui accueille la saison estivale avec chaleur, lumières et espoir tout en célébrant les œuvres festives et colorées d’enfants.

