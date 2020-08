Dirigée et capturée par Nicolas Ghesquière, directeur artistique des collections pour femmes de la maison française, la nouvelle campagne Louis Vuitton se veut un hommage intime et personnel à la liberté contemporaine. Avec cette candeur qui lui sied bien, Ghesquière a invité amies et famille de la célèbre marque à venir poser devant la lentille de sa caméra. Parmi elles, les artistes, modèles et athlètes Léa Seydoux, Marina Foïs, Noémie Merlant, Akon Changkou, Stacy Martin, Dina Asher-Smith, Lous and the Yakuza and Sora Choi.

« Dans cette galerie photo, tout le monde est là pour des raisons personnelles. J’aime découvrir de nouvelles connexions avec des personnes que je connais déjà » de commenter Ghesquière dans un communiqué de presse.

Les 20 figures de la campagne ont incarné l’essence de la marque avec audace et énergie, chacune au bras d’un sac iconique de la maison, tantôt l’emblématique Dauphine tantôt les expressives Capucines.

De la couture à la photographie

À l’habitude campé dans les ateliers et les salles d’essayage, Nicolas Ghesquière étend désormais sa vision jusqu’au studio de photographie: « Je pensais que ça pouvait être intéressant de poursuivre mon travail dans la photographie, de mettre le point final au processus de création. […] Je voulais également apporter une unité aux différents aspects de la maison, une vision circulaire de ce qui se passe ici. »

Résultat de ce même esprit d’unité, Ghesquière incorpore la signature « Depuis 1854 » – clin d’œil à l’année de fondation de la maison française – à l’iconographie Louis Vuitton. Imprimé sur un tissu jacquard, le monogramme figure sur des pièces intemporelles, dont le Neverfull et le Petit Noéé

La collection complète sera révélée en septembre 2020.