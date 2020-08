Malgré le contexte actuel, le Festival Mode & Design (FMD) tient à célébrer les créateurs d’ici à travers une expérience unique et audacieuse. Imaginée par le Groupe Sensation Mode, cette 19ème édition du Festival – qui fera le pont avec les célébrations du 20e anniversaire, reportées en 2021 – explore de nouvelles formes de présentations.

Midi affaires



Le 17 et 18 août, le FDM donnera la parole à différents intervenants à l’occasion de webinaires gratuits sur l’avenir de la mode qui auront lieu sur Zoom. Animé par Jacques Nantel, professeur, chercheur et spécialiste du commerce de détail, un premier panel composé de chefs de file du milieu du commerce, de l’immobilier, de l’architecture et de l’urbanisme se questionnera sur l’espace commercial de demain. Le lendemain, des jeunes leaders issus de différentes universités de gestion à Montréal auront la chance d’échanger sur la relève créative et ses défis, en direct sur Zoom.

FMD Connected

Autre initiative numérique, le Festival présentera le FDM CONNECTED, une émission spéciale animée par Stéphane Le Duc et tournée en direct de l’espace YOOP à la Place des Arts le 19 août à 19h. Des créateurs renommés de la scène nationale et internationale, dont la mannequin et DJ Ève Salvail et le directeur artistique de Mugler, Casey Cadwallader, seront de passage sur le plateau. Le public peut se procurer l’accès à la diffusion au coût de 1$ via l’application YOOP.