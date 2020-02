Son anatomie

Outre son fermoir caractéristique, le Classique reprend certains codes du modèle 2.55, dont le fameux matelassage en diamant et le double rabat intérieur. Le premier est inspiré des vestes que portaient les garçons d’écurie sur les champs de course que fréquentait Coco Chanel et il rehausse aujourd’hui son cuir lisse (à moins qu’on préfère un modèle en tweed ou en tissu). Le second cache de nombreuses poches, dont une pour glisser notre tube de rouge à lèvres (démocratisé par la couturière après la Première Guerre mondiale) et une autre où elle cachait, selon la rumeur, les lettres de ses amants. Karl Lagerfeld remplace cependant la chaîne en métal – qui orne le sac de 1955 et qui évoque la ceinture des bonnes sœurs à l’orphelinat de l’abbaye d’Aubazine, où la créatrice a passé une partie de son adolescence – par une bandoulière entrelacée de cuir à l’allure subtilement rock.

En 2019, la griffe sort un nouveau modèle, inspiré du Classique: le Chanel 19, it-bag en devenir, délaisse le fermoir, mais garde le double C, qui sublime son rabat.

Les styles

Avec son fermoir en ruthénium ou en métal doré ou argenté, le sac Classique déploie ses charmes sur une multitude de modèles – en version mini ou jumbo –, réinterprétés chaque saison: cuir d’agneau, tweed de laine, toile de coton, jersey, denim, croco, paillettes, cachemire… Les possibilités, infinies, participent à faire de ce modèle un classique incontestable.