Le Denim circulaire MD comprend 8 modèles de pantalons distincts pour hommes et pour femmes, créés à partir d’un processus de recyclage textile pour denims.

Comment ça fonctionne ?

En fait, les jeans usagés sont récupérés puis remis à un recycleur de tissus pour ensuite être transformés en fibres recyclées. Frank And Oak se sert donc de matières post-consommation lors du processus de création, ce qui réduit la quantité de déchets envoyés aux sites d’enfouissements. Pour assurer la durabilité et la qualité de la structure des nouveaux jeans, on mélange les fibres recyclées à de nouvelles fibres lors de la conception. Ce procédé permet à la marque de diminuer son empreinte écologique et par le fait-même de redonner vie à de vieux jeans.

Par ce geste et par son engagement envers le développement durable, Frank And Oak permet à ses clients et à sa communauté de consommer de manière plus responsable.

Le Denim circulaireMD est disponible en ligne et dans les magasins Frank And Oak dès aujourd’hui, aux prix de 89,50 $ à 99,50 $.

Coup d’œil sur les 8 modèles de la gamme