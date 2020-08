La série de conférences FMD Rencontres permet d’assister à des échanges de personnalités du milieu de la mode de Montréal et d’ailleurs. Animés par Stéphane Le Duc, ces moments privilégiés sont l’occasion de plonger dans l’univers de créateurs et de pouvoir leur poser des questions à l’issue de la rencontre.

Lundi 19 août 19 h 30 – Édifice Wilder – Espace danse (1435 Rue de Bleury, Montréal)



Jérôme C. Rousseau — créateur des chaussures de stars

Rencontrer celui qui chausse les plus grandes célébrités hollywoodiennes : Jérôme C. Rousseau. Découvrez comment il a fait son chemin, quelles sont ses influences et sont processus de création. En prime: un aperçu de ses prochaines collections!

Lundi 19 août 21h – Édifice Wilder – Espace danse (1435 Rue de Bleury, Montréal)



L’univers de Denis Gagnon – avec Azamit, Nathalie Bondil et Marie Mai

Découvrez l’univers créatif de Denis Gagnon, créateur d’envergure dans le secteur de la mode au Québec. Accompagné d’Azamit, de Nathalie Bondil et de Marie Mai, Denis Gagnon fera un retour en arrière pour partager sur son cheminement et sur l’impact que ces trois femmes ont eu sur son parcours.

Mardi 20 août 16 h 30 – Boutique Antoine Laoun (700 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal)

Marie Wilkinson — voir le monde autrement

Accompagnée de Stéphane Le Duc, la designer Marie Wilkinson, celle qui a notamment créé des lunettes pour nul autre qu’Elton John, détaillera son parcours plus qu’inspirant.

Psitt : elle a aussi collaboré avec Stella McCartney!

Mardi 20 août 18 h – Édifice Wilder – Espace danse (1435 Rue de Bleury, Montréal)

Alain Gossuin – La mode n’a pas d’âge

Mannequin de renommée mondiale, Alain Gossuin partagera sur les moments clés de sa carrière et des personnalités marquantes rencontrées en cours de route. Designer de formation, il abordera également les raisons pour lesquels il est devenu mannequin.

Mardi 20 août 19 h 30 – Édifice Wilder – Espace danse (1435 Rue de Bleury, Montréal)

Cirque du Soleil : de l’idéation, aux costumes à la scène

Vous êtes curieux de connaître le processus de création des nombreux spectacles que présente le Cirque du Soleil? Assister à la conférence où Michel Laprise, metteur en scène, Nicolas Vaudelet, concepteur costume et Mylène Bouthillette, assistante conceptrice costumes, partageront les secrets des différentes étapes de création des spectacles.

Mardi 20 août 21 h – Édifice Wilder – Espace danse (1435 Rue de Bleury, Montréal)

L’audace créative chez Mugler

Stéphane Le Duc rencontre Christophe de Lataillade : l’homme derrière la campagne des parfums Mugler Alien. Il parlera notamment de sa vision par rapport à la marque. D’ailleurs, avez-vous visité l’exposition Couturissime de Thierry Mugler au Musée des beaux-arts de Montréal?

Pour l’horaire complet des rencontres, la programmation ou pour en savoir plus sur le festival, rendez-vous sur le site festivalmodedesign.com.

Bon festival!

À lire aussi:

Festival Mode & Design : une 19e édition colorée

Frank And Oak lance le Denim circulaire: des jeans fabriqués à partir de fibres recyclées

4 trucs pour magasiner seconde main comme une pro