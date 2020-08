FMD_Rencontres

Au programme des FMD_Rencontres 2019 – séries de conférences accueillant des personnalités du milieu de la mode de Montréal et d’ailleurs – le célèbre créateur montréalais Denis Gagnon. Marie-Mai, Nathalie Bondil et Azamit se joindront à lui pour discuter de l’univers du créateur. Le 19 août à 21h.

Le lendemain, on s’intéressera aux rencontres avec Christophe de Lataillade, directeur artistique des parfums Mugler — clin d’œil à l’exposition Couturissime du Musée des beaux-arts de Montréal — qui partagera sur son processus de création; Jérôme C. Rousseau, créateur de chaussure de luxe pour les grandes célébrités hollywoodiennes. Le mannequin Alain Goussuin et la designer de lunettes Marie Walikinson feront également partie du panel de conférenciers.

Sous forme d’atelier de réseautage, les Midis_Affaires eux aborderont les thématiques de l’heure concernant l’avenir des grandes artères commerciales et la place de Montréal en tant que pôle de la mode et du commerce. Ils accueilleront notamment François Roberge, PDG de La Vie en Rose et Manon Lozeau-Simard, vice-présidente principale chez L.L. Lozeau.

Défilés à ciel ouvert

Encore cette année, plusieurs grands défilés sont au programme, entre autres : La vie en Rose, Alton Gray, Bikini Village, Vincent d’Amérique, Elena Wang et Dynamite. Le Collège LaSalle présentera également Exubérance, qui souligne les 60 ans l’école de mode reconnue à l’internationale.

De plus, les jumelles Stratis dévoileront 5 morceaux de leur collection Incluses, en collaboration avec Xavier Laruelle.

Cary Tauben fera aussi une apparition sur la passerelle du Festival Mode & Design en présentant une collection de looks tendance avec des vêtements et des accessoires provenant du Village des Valeurs! Une chose est sûre, l’originalité sera rendez-vous!

Village de boutiques éphémères

En plus de pouvoir assister aux nombreux spectacles multidisciplinaires qui seront présentés, les festivaliers pourront vivre une expérience de magasinage unique en visitant les boutiques éphémères et les camions de nourriture de rue qui ouvriront leurs portes le temps du festival. L’occasion parfaite de découvrir les artisans et les designers locaux !

Pour la programmation complète et les informations supplémentaires concernant le festival, rendez-vous sur à festivalmodedesign.com.

