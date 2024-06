On, surtout connue pour sa collection ultra confortable On Cloud de chaussures de course, a révélé comment la capacité de Zendaya à captiver les audiences et à inspirer les générations par ses choix de rôles significatifs et ses déclarations de mode (avec le soutien de son styliste de longue date Law Roach) a attiré la marque vers la jeune star. La marque croit que Zendaya apportera cette même intention stylistique à On alors qu’ils travaillent à revoir les produits sous l’angle du mouvement quotidien, des sports et du style de vie.

« Nous avons été de grands admirateurs de la capacité de Zendaya à inspirer une génération et à rêver grand », déclare David Allemann, co-fondateur de On. « Nous ne pouvons penser à un meilleur partenaire pour nous aider à croître, évoluer et nous connecter avec les gens du monde entier que Zendaya. »